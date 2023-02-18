دوللي شاهين تطرح كليب أغنية "حكاية بنت"..فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة دوللي شاهين، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حكاية بنت"، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى جميع مواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الإلكترونية.

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الأغنية كلمات السيد علي، وشاركت الفنانة دوللي شاهين في الكتابة معه وألحان احمد يوسف، توزيع ورؤية موسيقية احمد عبد العزيز.

إنتاج دوللي شاهين، تصوير سامح فوزي، إخراج مؤمن يوسف، تم التسجيل والماستر في

استوديو الفنان مدحت صالح.

وتقول كلمات الأغنية:-

كان عمري ٤ سنين و البيت جنب البيت

الي فيه كبرت و اتربيت

كان يجيني و يناديني واجري اوام عليه

اروحله عشان العب وياه

يفاجئني بحاجه حلوه معاه

بجد عيشنا مع بعض احلى حياه

واما سني بقي ١٦

بقيت بعيش انا ليه