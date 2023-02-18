هاني ومصطفى ورامي يهنئون أبنائهم بتخرجهم من الجامعة الأمريكية (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان هاني رمزي، جمهوره مقطع فيديو يجمعه بالمطرب مصطفى قمر والمخرج رامي إمام، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

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وظهر "رمزي"، خلال الفيديو برفقة مصطفى ورامي يهنئون ابنائهم بتخرجهم من الجامعة الأمريكية، وعلق عليه قائلًا : "مبروك لكل الخريجين دفعه 2023".

آخر أعمال الفنان هاني رمزي

يذكر أت أخر أعماله، فيلم "القاتل الذي أحبني"، وتدور أحداثه حول الرسام الجنائي الذي يكره الدماء (معتز) يعمل في المباحث. يحاول الجميع التقرب منه نظرا للصيت الذي يشتهر

به معتز وهو (موت كل من يكرههم أو يغضبونه)، فهو ليس بقاتل ولا ساحر ولكن أشيع أن كل من يغضب معتز يموت.

المسلسل تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، ويشارك في بطولته سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.