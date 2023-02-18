صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي يستضيف خالد حماد هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل صالون اوبرا الإسكندرية الثقافي الموسيقار خالد حماد، في امسية بعنوان موسيقي الروح بين السينما والدراما ويقدمها المايسترو شريف محيى الدين، مدير اوبرا الاسكندرية.

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ويدير الأمسية محمد خطاب تحت اشراف الفنان امين الصيرفي، ويتخللها فقرات فنية لمجموعة من اعمال الموسيقار الضيف، وذلك في السابعة مساء الاتنين المقبل، على مسرح سيد درويش "اوبرا الاسكندرية" .

معلومات عن خالد حماد

جدير بالذكر أن الموسيقار خالد حماد من

مواليد 1971، تخرج فى المعهد العالي للكونسرفتوار عام 1995 وألتحق بالمعهد العالي للسينما، شارك بموسيقى وألحان بعض الإعلانات التليفزيونية.

ثم قام بوضع الموسيقى لبعض حلقات فوازير (حاجات ومحتاجات) لشريهان عام 1993 حتى شارك بوضع الموسيقى التصويرية، للعديد من الافلام السينمائة والمسلسلات التليفزيونية وموسيقى بعض برامج الأطفال الشهيرة.