القناة الوثائقية خطوة نحو مزيد من المكاسب فى معركة الوعى برعاية المتحدة

القاهرة - سامية سيد - نحو مزيد من المكاسب في معركة الوعى، تدفع الشركة المتحدة غدًا بأول قناة وثائقية مصرية، واضعة معركة الوعى في حسبانها منذ اللحظات الأولى للبث، حيث تعرض قناة الوثائقية غدًا الأحد في التاسعة مساءً حوارًا خاصًا مع أمير حدود داعش، وذلك في لقاء حصري مع الإعلامي أحمد الدرينى، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يتناول اللقاء سقوطه في يد السلطات المصرية وتقديمه شهادة تفصيلية تخرج للعالم لأول مرة.

تهتم قناة الوثائقية بتقديم أعمال وثائقية متنوعة، إذ أنها لم تقتصر على الأفلام السياسية أو التاريخية فحسب، وإنما هناك مواد في كل المجالات، منها الفن ونجومه والرياضة، والمواضيع الاجتماعية والشخصيات الأدبية والعامة.

تسعى القناة تسعى للبدء بخطى ثابتة مستفيدة من تراكم الخبرات، بتقديم جرعة تاريخية وفنية وثقافية وسياسية ووطنية، وأفلام عن الطبيعة وأفلام حاصلة على جوائز.

وكان كشف المخرج شريف سعيد، رئيس قناة الوثائقية، عن آخر استعدادات انطلاق القناة الوثائقية غدًا الأحد، مؤكدًا أن القناة تسعى للبدء بخطى ثابتة مستفيدة من تراكم الخبرات، مشيرًا إلى أن قناة الوثائقية تقدم جرعة تاريخية وفنية وثقافية وسياسية ووطنية، وأفلاما عن الطبيعة وأفلاما حاصلة على جوائز".

وتابع "سعيد": الأفلام التي سيتم عرضها بعضها حاصل على جوائز عالمية وشارك في مهرجانات وسيتم عرض عروض وثائقية جديدة، مضيفا أن الإنتاج في القناة الوثائقية شديد التميز وتضم القناة مجموعة متميزة من الكوادر، وهناك إنتاج من الخارج سيتم عرضه فى القناة وتمت ترجمته للغة العربية".

واستطرد: "نستهدف جذب أكبر قدر من القطاعات الجماهيرية بمختلف الاهتمامات"، مضيفا: "قناة الوثائقية مشتركة ومرتبطة بالواقع المصرى والعربى.. ونسابق الزمن كى نقدم جهدا مؤسسا لأول قناة وثائقية مصرية".