شكرا لقرائتكم خبر عن سامية الطرابلسى تشارك بعملين فى رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة سامية الطرابلسى، فى الموسم الرمضانى المقبل بعملين مختلفين ينتميان لأعمال الكوميديا، الأول بعنوان "الصفارة" بطولة الفنان أحمد أمين، وتدور أحداث العمل فى إطار من التشويق والكوميديا، حيث يشارك مع أمين فى البطولة كل من طه دسوقى وعدد آخر من الفنانين الشباب، وإخراج علاء إسماعيل.

العمل الثانى بعنوان "كشف مستعجل" بطولة محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر، وتدور أحداث العمل فى إطار لايت كوميدي، وسط حالة غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التى يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.

ويعد مسلسل "الصفارة" أولى بطولات أحمد أمين المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، وأسندت الشركة المنتجة اخراج المسلسل للمخرج علاء إسماعيل الذى تعد تجربته الأولى في الدراما التليفزيونية، حيث أن إسماعيل عمل مخرجًا لبرنامج "البلاتوه" في أجزائه، بالإضافة على إخراجه لمسرحية أمين وشركاه التي قدمها عام 2019.