شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم The Shadowless Tower بمهرجان برلين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صناع فيلم The Shadowless Tower وانج هونج وى، هوانج ياو، والمخرج وكاتب السيناريو تشانغ لو، والممثل شين بايكنج على حضور عرض فيلم في مهرجان برلين السينمائي بدورته الـ73 والتي تستمر حتى 26 فبراير الجاري، وظهر فريق العمل على السجادة الحمراء للمهرجان ملوحين للعدسات المصورين قبل انطلاق العرض.

وانطلق المهرجان الخميس وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.



مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين).

المخرجة المصرية أيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا وجائزة GWFF تقدم من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز.

يتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ 73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.