شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع المطرب مسلم ومنتجه سلطان الشن بمقر نقابة الموسيقيين.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية أنه يتم غدًا الأحد استدعاء المطرب مسلم للحضور لمقر النقابة للتحقيق معه في الشكوى التي تقدم بها منتجه سلطان الشن لتعاقده المخالف مع إحدى الشركات.

وكان سلطان الشن منتج مغني المهرجانات مسلم، تقدم ببلاغات ضد مسلم وشركة روتانا وسعيد إمام لتعاقدهم المخالف خاصة أن مسلم يرتبط بتعاقد مع شركة الشن الحالية لمدة 10 سنوات.

وأعلن مسلم منذ ما يقارب العام عن انتهاء عقده مع المنتج هاني محروس، وتحويل عقده للمنتج سلطان الشن.

وشارك سلطان الشن فيديو التعاقد مع مغني المهرجانات ملسم، وذلك عبر حسابه الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق قائلًا: تعاقد مسلم مع سلطان الشن وتنازل جميع حقوقه من المنتج هاني محروس إلى سلطان الشن.