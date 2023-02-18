شكرا لقرائتكم خبر عن أدريان برودى وأوديسا يونج فى مهرجان برلين من أجل فيلم Manodrome والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع صناع فيلم Manodrome المنتج رايان زاكارياس، جينا جاميل، وساليو سيساي، أدريان برودي، أوديسا يونج، المخرج وكاتب السيناريو جون ترينجوف، جيسي أيزنبرج، فيليب إيتنجر، علي حضور فعاليات مهرجان برلين، والترويج للفيلم من خلال جلسة تصوير ترويجية للفيلم في مهرجان برلين السينمائي بدورته الـ73 والتي تستمر حتى 26 فبراير الجاري وذلك قبل عقد مؤتمر صحفي للفيلم بحضور الأبطال.

وانطلق المهرجان الخميس وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا) )، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين).

المخرجة المصرية أيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا وجائزة GWFF تقدم من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز.

يتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ 73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات ، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.