تفاصيل العرض المسرحي "بيت روز" قبل انطلاقه

ياسر رشاد - القاهرة - يقام على مسرح الطليعة العرض المسرحي الجديد "بيت روز" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، وينطلق ابتداء من غدٍ الأحد في تمام السابعة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور يوميًا.

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‎ويأتي ذلك ضمن خطة العروض التي أعلن عنها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.



تفاصيل مسرحية "بيت روز"

يذكر ان عرض " بيت روز " ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار ٢٠٢٣ عام جديد و مسرح جديد ، و ذلك بعد افتتاح عروض "حلمك عليك" إنتاج فرقة مسرح الشباب

، و"الملك الهمام و عصابة الضباع" من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، وعرض " بعد آخر رصاصة" إنتاج فرقة مسرح الغد والذي من المقرر افتتاحه أيضا غدا الأحد.



"بيت روز " من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، تمثيل سالي سعيد،نادية حسن،سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد ، تصميم ديكور و أزياء هبة الكومي، تصميم اضاءة محمود الحسيني(كاجو)، موسيقى رفيق يوسف، مساعدا المخرج مها مصطفى، رنا عادل،مخرج منفذ عبد الخالق جمال.