موعد افتتاح العرض المسرحي "بعد آخر رصاصة"

ياسر رشاد - القاهرة - يقام عرض "بعد آخر رصاصة"، إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، ضمن خطة العروض التي أعلن عنها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

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المسرحية تأليف علي عبد النبي الزيدي، إعداد وإخراج شريف صبحي، وهو العرض الثالث ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار ٢٠٢٣ عام جديد و مسرح جديد ، و ذلك بعد افتتاح عرضي حلمك عليك انتاج فرقة مسرح الشباب ، و الملك الهمام و عصابة الضباع من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية.

ومن المقرر أن يفتتح عرض " بعد آخر رصاصة " غدا الأحد الموافق 19فبراير الجاري على مسرح الغد بالعجوزة وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء.



وقال المخرج سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد، أن العرض يتناول

قضية الحروب العشوائية التى تؤثر على البشرية نفسيا وإجتماعيا واقتصاديا ويعد العرض رسالة سلام إلى كل شعوب العالم .

أبطال عرض "بعد آخر رصاصة"

العرض إنتاج فرقة مسرح الغد، بطولة طارق شرف، مى رضا ، محمد دياب، وفاء عبده، إبراهيم الزهيرى، ايناس المصرى، إيمان مسامح، آسر علي ، مريم سعيد، أشعار رشا ضاهر، موسيقى وألحان هشام طه، توزيع موسيقى محمد همام، غناء نجلاء سليمان _آسر علي ، ديكور محمد هاشم، أزياء دينا أشرف زهير، رؤية سينمائية طارق شرف، مكياج إسلام عباس، تأليف على عبد النبي الزيدى ، إعداد إخراج شريف صبحى.