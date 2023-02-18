"بعد الكلام" لأحمد كامل تتصدر تريند يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - استطاعت أغنية بعد الكلام للمطرب أحمد كامل، أن تحقق نصف مليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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واحتلت الأغنية المركز الثاني في قائمة تريند الموسيقى بيوتيوب، وهي من كلمات وألحان وتوزيع خالد عصام، ميكس وماستر هاني محروس.

وتقول كلمات أغنية "بعد الكلام" للمطرب أحمد كامل: "خليني ف حساباتك ولو ممكن ماتكرهينيش.. ساعات في حاجات بنخسرها عشان عايزين نسيبها تعيش.. حطي نفسك يوم مكاني غمي عينك وإمشي ورا قلبك وشوفي ليه بعاني.. ماللي بايع وإللي واخد روحي مني وقلبه راجع.. عايز ياخد حته تاني حطي

نفسك يوم مكاني وابقي قولي.. بعد الكلام إللي آخره سلام في إيه فاضلي.. مش باقي غير سهران يا ليل وإنتي في ضلي.. أنا بشكي لحالي معرفش مالي وإللي واصلي.. إنك مشيتي وخلاص نسيتي وأنا وحدي باقي".

ويتضمن ألبوم أحمد كامل الجديد، 5 أغانٍ مصورة مختلفة، وهي بعد الكلام، في الوقت المناسب، يا ساتر، يابا، رهان قديم، بالإضافة إلى أغنية شيء غيرك.