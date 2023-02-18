فيلم "خطة مازنجر" يدخل قائمة الأكثر مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - دخل فيلم "خطة مازنجر"بطولة النجوم ياسمين رئيس وحمدى المرغنى ومحمود حافظ، قائمة الأكثر مشاهدة على إحدي المنصات الرقمية بعد عرضه بيومين فقط، وجاء ذلك بعدما حقق الفيلم نجاحات جيدة وقت عرضه في السينمات، العام الماضى.

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تدور قصة الفيلم في إطار كوميدى اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستاليجا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدى ساسبنس، حيث خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأزق فيقعوا في ورطة أكبر.



فيلم "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس في بطولة فيلم "خطة مازنجر" حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع شركة سينرجى فيلمز .

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