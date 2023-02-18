"نبيل الجميل أخصائي تجميل".. تعرف على إيراداته أمس

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" إيرادات أمس بلغت 281 ألف جنيه، وذلك فى شباك التذاكر بدور العرض السينمائية.

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وتدور أحداث فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

يشارك في بطولة فيلم "نبيل الجميل أخصائي التجميل" محمد

هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى.

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