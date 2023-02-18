إيرادات فيلم "أخي فوق الشجرة" في السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم "أخي فوق الشجرة" بطولة الفنان رامز جلال إيرادات بلغت 317 ألف جنيه، وذلك أمس الجمعة فى شباك التذاكر بدور العرض السينمائية.

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تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، ويحكى الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائى علاء الذى يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذى لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة

ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

يشارك في بطولة فيلم "أخى فوق الشجرة" رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، اسلام إبراهيم وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

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