حصيلة إيرادات فيلم "أنا لحبيبي" في السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فيلم "أنا لحبيبي"، بطولة النجم كريم فهمي والنجمة ياسمين، رئيس أن يحقق إيرادات يومية أمس الجمعة 448 ألف جنيه.

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بينما حقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 1,502,871 جنيه، وذلك فى شباك التذاكر بدور السينما المصرية.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى وياسمين رئيس، لكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها

الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.

يشارك فى بطولة فيلم "أنا لحبيبى" كريم فهمى، وياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى.

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