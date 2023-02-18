صورة نادرة لـ بشرى من أيام مراهقتها.. لن تتخيلوا كيف كان شكلها: “مختلفة كليًا”!!

كتب امير فتحي في السبت 18 فبراير 2023 06:50 مساءً - دائما ما يحرص عدد كبير من الفنانين على مشاركة جمهورهم بصور من مراحلهم العمرية المختلفة، ولحظات خاصة في حياتهم.

ومع انتشار هذه الصور يبحث الجمهور عن صور خاصة أكثر، ليتعرف عن فنانة المفضل في كل مراحل حياته.

ومن بين هؤلاء الفنانة بشرى التي شاركت جمهورها صورة نادرة لها من مراهقتها، حيث بدت بملامح مختلفة كثيرًا وشعر كثيف وجسد نحيل، ورأي الكثيرين أنها كانت جميلة جدًا في تلك المرحلة العمرية المبكرة.

صورة نادرة لـ بشرى في سن المراهقة

نبذة عن بشرى :

يُذكر عن بشرى أنها ممثلة ومغنية مصرية. بدأت العمل الفني منذ بداية الألفية الثانية من خلال المسلسل الكوميدي (شباب أون لاين) في عام 2002، وشاركت بعده في عدة مسلسلات، منها (اﻹمبراطور، العمة نور، يا ورد مين يشتريك، أصحاب المقام الرفيع)، مما ساعدها على تحقيق انتشار كبير في زمن قياسي، لكن أول ظهور سينمائي لها كان مع المخرج الراحل يوسف شاهين من خلال فيلم (إسكندرية نيويورك)، وشاركت بعده في عدد كبير من الأفلام، منها (ويجا، لعبة الحب، عن العشق والهوى، أنا مش معاهم، 678).

الفنانة بشرى خارج موسم رمضان 2023

أكدت الفنانة بشرى، أنها لن تشارك في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2023، موضحة أنها تركز خلال الفترة الحالية على الإنتاج الفني.

وقالت بشرى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح على شاشة dmc: أنا مركزة على البعد الإنتاجي لأني مقتنعة أن السينما دلوقتي محتاجة تشغيل ولما الفنان بينتج بيكون عنده بعد فني، غير لما منتج مهتم بالفلوس بس هو اللي ينتج.

فيلم «معالي ماما»

وعرض مؤخرًا لبشرى فيلم “معالي ماما” على إحدى المنصات الإلكترونية للمرة الأولى بعد عرضه في السينمات على مدار الأشهر الماضية.

تدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول سيدة تتمتع بمنصب كبير في عملها ولكنها في نفس الوقت أم ولديها مسئوليات كبيرة تجاه أولادها، حيث تبدأ الأم رحلة من المعاناة الكوميدية في ظل التزامها بواجبات عملها ومنزلها وما ينتج عن ذلك من مواقف كوميدية.

العمل من بطولة بشرى، محمود الليثي، نور قدري، محمد علي رزق، شيماء سيف، سامي مغاوري، نور إيهاب، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، إيامن السيد، كريم مغاوري، حسام داغر، إسماعيل شرف، وشريف باهر، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.

وقالت الفنانة بشرى، إن فيلم «معالي ماما» كان آخر أعمالها السينمائية، وهو عائلي اجتماعي كوميدي يناقش قضايا مهمة في المجتمع هي المرأة العاملة التي تعول أطفالًا خاصة في ظل غياب الأب»: «الفيلم لطيف جدا، وأنا بهتم بالأفلام العائلية لأننا بحاجة لذلك في المجتمع حاليا، وهو مؤثر كثيرا».

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية له طبيعة جدية

وأضافت الفنانة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أنها تحب المهرجانات التي ترتبط بالأماكن الأثرية أو السياحية في مصر، مشيرة إلى أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية له طبيعة جدية ومكافحة حقيقة في إقامته من قِبل القائمين عليه، وأن هذا المهرجان يوطد العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية المجاورة وتجعلنا على تواصل دائما معهم، لأنه الفن يسهل عليه خلق جسور ثقافية.

مشاركتها كعضو لجنة تحكيم

وأشارت إلى أنها شاركت في مهرجان الأقصر كعضو لجنة تحكيم للأفلام القصيرة، وأنه كان هناك أفلام من السنغال وتونس والمغرب وغيرها من الدول الأفريقية، معربة عن إعجابها الشديد وانبهارها بالأفلام المصرية المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة، قائلة: «مستوياتها مبشرة».

وتابعت، أن الفائز في المسابقة كان فيلم مصري «زفة» للمخرج أحمد سمير، وكان ذلك عن استحقاق بالفعل، مشيدة بفكرة الفيلم السنغالي «الرقص على العكاز» وطريقة إخراجه وصناعته، وشهادة تقدير للمخرجة مروة الشرقاوي عن عملها لفيلم يتناول ظاهرة «ختان الإناث» التي بدأت تقل بالمجتمع بشكل جذاب وشيق.

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