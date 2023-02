شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجمالى ثروة جون ترافولتا فى عيد ميلاده الـ 69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم السبت الـ 18 من فبراير مع عيد ميلاد النجم العالمي جون ترافولتا الـ 69، والذى يعتبر واحدًا من أكثر النجوم جاذبية على مستوى العالم، حيث كانت وسامته محور أحاديث الكثيرين خلال فترتى السبعينيات والثمانينيات بالإضافة لموهبته الكبيرة، الذى قدم بسببها سلسلة طويلة من الأعمال الفنية الناجحة، فبدأ حياته المهنية في نيويورك في المسرح، قبل التركيز في تقديم أعمال تليفزيونية وسينمائية بعد انتقاله إلى لوس أنجلوس.

شهرة جون ترافولتا ونجاحاته جعلته يمتلك ثروه قدرت بملايين الدولارات، ووصلت إلي 250 مليون دولار صافي، حسبما أكدته عدد من التقارير التي تداولتها الكثير من المواقع الشهيرة ومن أبرزها " نيت ورث" و"scintillatingstars"، وكان النجم الشهير يعمل دائمًا باجتهاد علي زيادة ثروته وتنميتها.

جون ترافولتا بدأ حياته الفنية فى عام 1972 وقدم عددًا هائلاً من الأعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين أعمال سينمائية و تليفزيونية، ومن أبرزهم "Saturday Night Fever" و"Moment by Moment" و"Staying Alive" و"The Experts" و"Look Who's Talking" و"Eyes of an Angel" و"White Man's Burden" و"She's So Lovely" و"The Drew Carey Show" و"Kirstie"، وغيرهم.