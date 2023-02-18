شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الغد يفتتح عرض "بعد آخر رصاصة".. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض "بعد آخر رصاصة"، من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، من تأليف علي عبد النبي الزيدي، ومن إعداد وإخراج شريف صبحي، وهو العرض الثالث ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد"، وذلك بعد افتتاح عرضي حلمك عليك انتاج فرقة مسرح الشباب، والملك الهمام وعصابة الضباع من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، حيث يفتتح عرض "بعد آخر رصاصة" غدًا الأحد على مسرح الغد بالعجوزة وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء.

ويقول المخرج سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد أن العرض يتناول قضية الحروب العشوائية التى تؤثر على البشرية نفسيا وإجتماعيا واقتصاديا ويعد العرض رسالة سلام إلى كل شعوب العالم .

"بعد آخر رصاصة" من إنتاج فرقة مسرح الغد ومن بطولة طارق شرف، مى رضا، محمد دياب، وفاء عبده، إبراهيم الزهيرى، ايناس المصرى، إيمان مسامح، آسر علي، مريم سعيد، أشعار رشا ضاهر، موسيقى وألحان هشام طه، توزيع موسيقى محمد همام، تعبير حركي كمال ربيع محمد، غناء نجلاء سليمان _آسر علي، ديكور محمد هاشم، أزياء دينا أشرف زهير، رؤية سينمائية طارق شرف، مكياج إسلام عباس، تأليف على عبد النبي الزيدى، إعداد إخراج شريف صبحى.