كيم كاردشيان تشتري قصرًا بجانب شقيقتها ووالدتهما للعيش سويًا

ياسر رشاد - القاهرة - تخطط عائلة نجمة تليفزيون الواقع الشهير كيم كاردشيان، للعيش جنبًا إلى جنب خلال الفترة المقبلة.

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وقامت كيم كاردشيان، مؤخرًا بشراء قصرًا ضخمًا جنبًا إلى جنب بجوار شقيقتها كايلى ووالدتهما كريس، حيث قامت بشراء قطعة أرض ضخمة ستقوم ببنائها خلال الآونة المقبلة.

وتلك ليست المرة الأولى الذى يحرص فيها أفراد العائلة على شراء قصور جنبًا إلى جنب إذ سبق وأقدموا على ذلك فى أكثر من مرة.

وكانت أفادت تقارير صحفية عالمية بانفصال عارضة الأزياء الشهيرة كايلي جينر وحبيبها الفنان ترافيس سكوت بعد نحو سنة من حل الخلافات الشخصية السابقة وعودة العلاقة الرومانسية بينهما.

حيث كان من المفترض أن يقضي الثنائي عطلتهما مع بعض، لكن كايلي ذهبت إلى أسبن لتكون مع عائلتها وأصدقائها عارضة الأزياء هايلي والنجم جاستن بيبر وستاسي كارانيكولاو.

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