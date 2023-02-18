عندي 16 سنة.. خالد الصاوي يكشف عن عمره الحقيقي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان الكبير خالد الصاوي عن تفاصيل أعماله المقبلة وحياته الشخصية وعمره الحقيقي، حيث أكد أنه لا يمر بأزمة منتصف العمر، وذلك خلال لقائه في برنامج the insider، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه شابًا دائمًا، ويغضب عندما يشاهد ذقنه بيضاء في المرآة كل يوم.

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عمر خالد الصاوي الحقيقي:

قال الصاوي: "أنا على الورق 59 سنة، لكن بعتبر نفسي عندي 16 سنة، ولم أمر بأزمة منتصف العمر، أنا أعيل من كده، أنا بتخض كل ما أصحى الصبح أشوف دقني بيضا في المرايا".

وتابع: "عديت بمرحلة منتصف العمر لكن مش قادر أحدد إذا كانت هذه المرحلة دي ولا لأ، لكن المرحلة دي بتدور حول دور

طارق لطفي في مسلسل مذكرات الزوج، ودوره هيلمس قلوب رجال كثيرين".

مسلسل "مذكرات زوج":

أضاف الفنان خلال حواره، أنه يستأنف تصوير مسلسل "مذكرات زوج"، الذي ينتمي إلى نوعية دراما الـ15 حلقة.

أبطال مسلسل مذكرات زوج:

المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعد للمعالجة الرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبدالملك، بطولة خالد الصاوي، وطارق لطفي، عائشة بن أحمد، نور خالد النبوي.. المسلسل إنتاج تامر مرتضى، وإخراج تامر نادي.