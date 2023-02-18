هذه الصورة لـ فنانة موهوبة ومثيرة للجدل.. تزوجت واحد من أعمدة الوسط الفني في مصر ووصفها الجميع “بالمغرورة” وأكدت أنها كذلك بالفعل.. فمن هي؟!

كتب امير فتحي في السبت 18 فبراير 2023 03:51 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي.

أنها الفنانة “نسرين أمين” التى أستطاعت أن تحصد عدد هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة التى شاركت بها متابعيها.

حيث تفاعل الجمهور معها مؤكدين أن ملامحها قد تتغيرت كثيراً عمّا كانت عليه في تلك المرحلة من طفولتها.

نسرين أمين وهي طفلة في صورة نادرة

نشأة نسرين أمين

نسرين أمين ولدت في يوم الأحد الموافق 9 مارس عام 1984م في مدينة القاهرة لأسرة متوسطة، درست الابتدائية حتى الثانوية في مدارس القاهرة ثم درست في كلية الفنون التطبيقية وتخصصت في قسم الدعاية والإعلان، ولكن حبها للفن طغى على فكرة العمل بمجال وظيفتها فأحبت الفن وانتسبت إلى ورشة تعليم التمثيل.

أولى تجاربها التمثيلية

وبعد ورشة التمثيل اكتشفها المخرج يسري نصر الله وقدمها في فيلمه الجديد “إحكي يا شهرزاد” في عام 2009م وجذبت الجمهور والمخرجون بالنظر إليها بعد دورها الرائع، وقدمت بعد ذلك العديد من الأدوار في العديد من الأفلام والمسلسلات حيث شاركت في مسلسل “سجن النسا” وهو دور فوق الممتاز أبكى الفنانة نيللي كريم، تزوجت من المنتج تامر مرسي ورزقت منه بابنتها الوحيدة “أمينة” ثم ما لبثت أن انفصلت عنه في عام 2017م ولم تفكر في الزواج بعد ذلك.

نسرين أمين والمنتج تامر مرسي

تزوجت الفنانة نسرين أمين من المنتج تامر مرسي وبعد زواج لم يستمر طويلاً حدث الانفصال، ولكن بعد فترة قصيرة تزوج المنتج تامر مرسي من الفنانة نسرين إمام ولم يستمر في الزواج سوى شهرين، وبعد ذلك فاجأت الفنانة نسرين إمام جمهورها أنها تركت الفن وقالت أنها في حاجة إلى أن تركز في عائلتها ومنزلها، ولكن بعد فترة انفصلت الفنانة نسرين إمام عن زوجها تامر مرسي وعاد تامر مرسي إلى زوجته الأولى الفنانة نسرين أمين خاصة بعد أن حملت بطفلتها الوحيدة “أمينة”.

نسرين أمين ومحمد سامي

يبدو أن مسلسل الأسطورة كان ساحة لخلاف كبير بين نسرين أمين ومحمد سامي، والتي تمثل فيه دور “سماح” أخت محمد رمضان، وتأتي تفاصيل الخلاف حينما تم حذف العديد من المشاهد في الحلقة السادسة والسابعة والتي حذفت لأجل تسليط الضوء الأكبر لمشاهد “شهد” الفنانة مي عمر زوجة محمد سامي.

وكتبت عبر حسابها “لو كنت أعلم أن مسلسل الأسطورة بطولة الفنانة زوجة المخرج ذات العدسات الملونة، ما كنت اشتركت في المسلسل، إنها الكوسة في أوضح صورها”، وقالت نسرين أمين أنها تعرضت للظلم خلال ذلك المسلسل بسبب حذف بعض مشاهدها في سبيل الإكثار من مشاهد الفنانة مي عمر.

نسرين أمين تثير الجدل

وكانت أثارت الفنانة نسرين أمين الجدل عندما ظهرت ضيفة مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، عندما أتهمتها مضيفتها بالغرور فأكدت نسرين الأمر قائلة :” أنا مغرورة ولكن لست متكبرة، ولا أرى سبب لا يمنعني من الغرور”.

وواصلت الفنانة قائلة: “أنا كلي مميزات، فأنا صريحة، وأمينة ولا أخون أبدًا، كما اعتبر نفسي كاتمة جدًا للأسرار”.

فيلم رهبة

وعلى الصعيد الفني، تعاقدت الفنانة نسرين أمين، على بطولة “فيلم رهبة” أمام النجم الشاب أحمد الفيشاوي.

وتجسد نسرين أمين، خلال أحداث العمل شخصية مطربة شعبية تحاول أن تسعى للنجومية خلال أحداث العمل.

فيلم “رهبة” بطولة كل من أحمد الفيشاوي ونسرين أمين، وبيومي فؤاد، وسما إبراهيم ومحمود البزاوي، والفيلم من تأليف محمد علام، وتحت قيادة المخرج رضا عبد الرازق.

نسرين أمين مع منى زكي في رمضان 2023

وتعاقدت الفنانة نسرين أمين على المشاركة في مسلسل تحت الوصاية بجوار النجمة منى زكي، والذي تنافس من خلاله في موسم رمضان 2023، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن موعد بداية التصوير.

أحداث مسلسل تحت الوصاية مستوحاة من قصة الحاجة صيصة، ابنة محافظة الأقصر، التي حصلت على جائزة الأم المثالية عام 2017، وتتضمن قصتها رحلة كفاح طويلة لأكثر من 40 عاماً، بدأت منذ وفاة زوجها وهي حامل في الشهر السادس، فقررت التنكر في زي رجالي لكي تعمل، خاصة أن تقاليد الصعيد في هذا الوقت كانت تمنع عمل المرأة، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

أحدث أعمال نسرين أمين

أحدث أعمال نسرين أمين السينمائية كان “فيلم واحد تاني“، بطولة أحمد حلمي، روبي، نور إيهاب، أحمد مالك، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج محمد شاكر خضير.

وشاركت نسرين أمين في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” كضيفة شرف، العمل من بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

يُذكر أن أخر أعمال نسرين أمين التلفزيونية مسلسل “لما كنا صغيرين“، بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نبيل عيسى، كريم قاسم، أشرف زكي، محمود حجازي، سميرة عبد العزيز، ندى بسيوني، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.

وأعلنت الفنانة نسرين أمين انضمامها لمسلسل “حرب الجبالي“، من إنتاج المنتج صادق الصباح. وكتبت نسرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، :”تشرفت بالتعاقد مع المنتج الكبير الأستاذ صادق الصباح في أول تعاون بينا”. مسلسل “حرب الجبالي” بطولة سوسن بدر، صلاح عبدالله، أحمد رزق، رياض الخولي، أحمد خالد صالح.

نسرين أمين تتحدث عن أحدث أفلامها «واحد تاني»

وكشفت الفنانة نسرين أمين، عن طريقة تعاملها مع مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات السوشيال ميديا المختلفة .

وقالت “أمين” في أحدث تصريحاتها لاحد المواقع الإخبارية المحلية أنها تحب كثيرًا أن تتواجد مع جمهورها من خلال السوشيال ميديا وتتابع ردود الأفعال على أعمالها من خلالها”.

تحدثت الفنانة نسرين أمين عن رأيها في المنافسة بموسم عيد الفطر الذي تشارك فيه بفيلم ” واحد تاني”، قائلة: لا توجد منافسة مع الاعمال المطروحة فكل فيلم له جمهوره وطبعه، وفي النهاية المستفيد من هذا التنوع هو الجمهور فأمامه اكثر من خيار”.

وكانت قد عبرت الفنانة نسرين امين بسعادتها للتواجد في فيلم” واحد تاني” مع الفنان احمد حلمي، وكشفت عن أسباب حماسها للعمل.

الخليج 365

الخليج 365