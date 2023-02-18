شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و500 ألف جنيه إيرادات أفلام دور السينما المصرية أمس الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المعروضة في دور السينما المصرية إيرادات بلغت 1,502,871 جنيه، أي نحو مليون و500 ألف جنيه من شباك التذاكر بدور السينما المصرية أمس الجمعة.

وتصدر الإيرادات اليومية الفيلم الرومانسي "أنا لحبيبي" بإيرادات 448 ألف جنيه، فيما جاء في المركز الثاني فيلم "أخي فوق الشجرة" محققًا 317 ألف جنيه، أما في المركز الثالث فقد حل فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" إذ بلغت إيراداته 281 ألف جنيه.

قصة فيلم "أنا لحبيبي"

يشارك فى بطولة فيلم "أنا لحبيبى" كريم فهمى، وياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى وياسمين رئيس، لكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.

قصة فيلم "أخي فوق الشجرة"

يشارك في بطولة فيلم "أخى فوق الشجرة" رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، اسلام إبراهيم وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، ويحكى الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائى علاء الذى يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذى لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

قصة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

يشارك في بطولة فيلم "نبيل الجميل أخصائي التجميل" محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.