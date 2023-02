ديزنى تلغى 3 عروض من إنتاجها مع بداية 2023 دون إعلان أسباب

القاهرة - سامية سيد - ألغت منصة Disney + عرضين من إنتاجها، ما رفع إجمالى العروض التى تم إلغاؤها في عام 2023 إلى ثلاثة أفلام، وكلا العرضين يظهر بعض الممثلين المفضلين لدى المعجبين، لذلك ربما لن يسعد محبى ديزني بهذه الأخبار، ولم تكشف ديزنى عن سبب الإلغاء حتى الآن، الأمر الذى أثار حالة من الجدل والحيرة بين الجماهير، حسبما ذكر موقع justjared.

البداية مع فيلم Big Shot وهو عرض كوميدي رياضي تدور أحداثه حول جون ستاموس الذى يبدأ في تدريب فريق كرة سلة للفتيات في المدرسة الثانوية بعد طرده من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات.

استمرارًا لسلسلة ديزني في التسعينيات، أعاد مسلسل The Mighty Ducks: Game Changers مدرب الهوكي جوردون بومباي إلى الجليد لبناء فريق من المستضعفين لتحدي القوة، تم إلغاء العرض إلى جانب برنامج Big Shot من Disney + وفقًا لقرار الشركة يوم 17 فبراير.

استنادًا إلى سلسلة الأطفال الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه، يهتم The Mysterious Benedict Society ، والذي تدور حول مجموعة من الأيتام اللذين تم تجنيدهم للمساعدة في إنقاذ العالم من قبل رجل غامض يُدعى نيكولاس بنديكت، وتم الإعلان عن إلغاء العرض في آخر يناير الماضى.

يأتى هذا فيما سبق وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيجر، عن العديد من الأخبار الهامة لمحبي أفلام الرسوم المتحركة، حيث أكد إيجر، أنه يتم حاليا العمل على إنتاج نسختين جديدتين من سلسلة أفلام "Toy Story" و"Frozen"، كما تم الإعلان عن تكملة للرسوم المتحركة الكوميدية "Zootopia".

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفه "Variety"، يتكون امتياز "Toy Story" من أربعة اجزاء وجزء عرضي واحد: "Lightyear" لعام 2022، على الرغم من أن أداء الفيلم الأخير كان ضعيفًا ، إلا أن "Toy Story 3" و "Toy Story 4" حققا أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.

ومن جانب آخر، فإن أول جزء من فيلم "Frozen" ظهر عام 2013 وحقق نجاحًا ساحقًا، وحقق الجزء التكميلي "Frozen II" أكثر من 1.4 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي في عام 2019.

شخصيات من فيلم Toy Story

وفي الوقت الحالي، تعرض مملكة الحيوانات في ديزني في أورلاندو "Pandora - The World of Avatar" ، وهي المنطقة المخصصة لإبداعات جيمس كاميرون التي يتم تصوير فيها أفلام " Avatar" والتي تضم مرحلتين: "Avatar Flight of Passage" و "Na’vi River Journey".

وفي 5 فبراير الماضي، قد تجاوز فيلم "Avatar: The Way of Water"، ثاني أفلام "Avatar"، فيلم "Titanic" ليصبح ثالث أكبر فيلم دولي في تاريخ شباك التذاكر، ويخطط كاميرون لإطلاق ثلاثة أفلام أخرى في ملحمة "أفاتار" خلال السنوات القادمة.