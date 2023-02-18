شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تلغى 3 عروض من إنتاجها مع بداية 2023 دون إعلان أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت منصة Disney + عرضين من إنتاجها، ما رفع إجمالى العروض التى تم إلغاؤها في عام 2023 إلى ثلاثة أفلام، وكلا العرضين يظهر بعض الممثلين المفضلين لدى المعجبين، لذلك ربما لن يسعد محبى ديزني بهذه الأخبار، ولم تكشف ديزنى عن سبب الإلغاء حتى الآن، الأمر الذى أثار حالة من الجدل والحيرة بين الجماهير، حسبما ذكر موقع justjared.



ديزني

البداية مع فيلم Big Shot وهو عرض كوميدي رياضي تدور أحداثه حول جون ستاموس الذى يبدأ في تدريب فريق كرة سلة للفتيات في المدرسة الثانوية بعد طرده من الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات.

استمرارًا لسلسلة ديزني في التسعينيات، أعاد مسلسل The Mighty Ducks: Game Changers مدرب الهوكي جوردون بومباي إلى الجليد لبناء فريق من المستضعفين لتحدي القوة، تم إلغاء العرض إلى جانب برنامج Big Shot من Disney + وفقًا لقرار الشركة يوم 17 فبراير.

استنادًا إلى سلسلة الأطفال الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه، يهتم The Mysterious Benedict Society ، والذي تدور حول مجموعة من الأيتام اللذين تم تجنيدهم للمساعدة في إنقاذ العالم من قبل رجل غامض يُدعى نيكولاس بنديكت، وتم الإعلان عن إلغاء العرض في آخر يناير الماضى.