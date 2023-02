شكرا لقرائتكم خبر عن شون بن فى مهرجان برلين: الأوسكار ركزت على صفعة ويل سميث ولم يروا ما أقدمه فى Superpower والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل والمخرج العالمى شون بن فى خلال المؤتمر الصحفى لـ فيلم Superpower الذى أقيم منذ قليل، إن الهدف الأساسى وراء العمل على فيلمه الوثائقى الجديد هو أن يرى العالم ما يحدث على أرض الواقع دون أى تزيف، وصرح بن قائلا: "لقد تمكنت من الحفاظ على صحتى العقلية خلال التصوير من خلال معرفة أن ما أقدمه صحيح، ولم أتواصل مع الجانب الروسى لأن موقفى مما يحدث واضح".



وتابع بن قائلاً: "جوائز الأوسكار الخاصة بى ما زلت على استعداد لتسييحها فى أى وقت، وأنا أعتب على القائمين على جوائز الأوسكار بسبب أنهم ركزوا على صفعة ويل سميث، ولم يروا ما أقدمه فى الفيلم، وهذه خسارتهم".



وانطلق المهرجان الخميس وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.



مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا) )، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين).

المخرجة المصرية أيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا وجائزة GWFF تقدم من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز.

يتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ 73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات ، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.