شكرا لقرائتكم خبر عن "إكس جينيفر لوبيز".. أول ظهور لمارك أنتونى وزوجته الرابعة بعد إعلان حملها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد المغنى العالمى مارك أنتونى وزوجته نادية فيريرا، لأول مرة منذ إعلان انتظارهما لطفلهما الأول معًا، وبدا المغني البالغ من العمر 54 عامًا، زوج جينيفر لوبيز السابق، ووالد ابنيها التوأم، مع زوجته الرابعة، البالغة من العمر 23 عامًا، فى حالة معنوية جيدة أثناء ركوبهما سيارة معًا في ميامي بفلوريدا.



زوحة مارك انتوني



مارك انتوني وزوجته



مارك انتوني يعلن حمل زوجته

ظهر صانع الأزياء الحائز على جائزة جرامي، أنيقاً في سترة سوداء وبنطالاً متناسقاً، وارتدى الزوج السابق لجنيفر لوبيز قميصا ابيضا مع البدلة السوداء، وكان يرتدي زوجًا من الظلال الكلاسيكية وهو يبتسم ويمشي خلف عارضة الأزياء الباراجوايية التي بدت مبتهجة بنفس القدر عندما ركبت سيارة سوداء.

وتزوج المغني العالمي مارك أنتوني، شهر يناير الماضى، من عروسه الرابعة نادية فيريرا بعد خطوبة استمرت ثمانية أشهر، حيث استضاف زوج جينيفر لوبيز السابق ووالد أبنائها التوأم، البالغ من العمر 54 عامًا، والمتسابقة في ملكة جمال الكون البالغة من العمر 23 عامًا، حفلًا فاخرًا مرصع بالنجوم في متحف بيريز للفنون في ميامى.

جينيفر ومارك

جينيفر لوبيز لم تحضر حفل زفاف والد أبنائها

لم يحضر حفل الزفاف زوجته السابقة جينيفر لوبيز، وزوجها الجديد بن أفليك، ولا التوأم إيمي وماكس، البالغان من العمر 14 عامًا، وأقيم حفل الزفاف في الساعة 7:30 من مساء أمس السبت، وفقًا لتقرير من موقع Hola، حسبما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

زوج جينيفر لوبيز السابق يتزوج للمرة الرابعة

وأشار التقرير إلى أن عمدة ميامي فرانسيس إكس.سواريز كان بمثابة مسؤول الزفاف في السهرة، التي حضرها عدد من النجوم من بينهم مالوما وديفيد بيكهام وروميو سانتوس، بالإضافة إلى ذلك ضم الاحتفال أسماء كبيرة أخرى مثل سلمى حايك ولين مانويل ميراندا ولويس فونسي، وبارك الأب خورخي، الزواج، قبل أن يختم الزوجان بقبلة على تبادل النذور.

ارتدت العروس فستانًا من تصميم غاليا لاهاف بينما كان العريس يرتدي من كريستيان ديور، ووصفت Hola ثوب نادية بأنه "ذو تصميم ذو ذوق رومانسي وتفاصيل دانتيل جميلة وذيل طويل وضخم."

مارك انتوني وزوجته الرابعة

مارك انتوني ونادية فيريرا

واختار مارك، أصدقائه ديفيد وكارلوس سليم، بالوقوف جانبه، وبالنسبة لنادية، كانت وصيفتها صديقتها ماريا إيلينا توروكو، التي تزوجت من كارلوس سليم دوميت، الابن البكر لكارلوس سليم.

وكان ابنا مارك، كريستيان، 21 عامًا، ورايان، 19 عامًا، من زوجته السابقة دايانارا توريس، حاضرين في يوم والدهما الخاص، وفي مايو الماضي، احتفل الزوجان الجديدان بخطوبتهما في حفلة في Sexy Fish Miami، وأعلنت نادية عن خبر الخطوبة على إنستجرام، بإلقاء نظرة خاطفة على خاتم ألماس، كان يتوسطه حجر كبير على شكل الزمرد وحجرين أصغر على الجانبين.