شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مطار جون ترافولتا وطائراته الخاصة فى عيد ميلاده الـ 69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النجم جون ترافولتا أحد أهم نجوم العالم وأصحاب الشهرة الكبيرة في عالم التمثيل بعدما وضع بصمته علي كل الأدوار التي لعبها علي شاشة السينما وقام ببطولة مجموعة من أهم الأفلام في تاريخ هوليوود ما جعله يحفل بشعبية عريضة من مختلف البلدان علي مستوي العالم خاصة أنه بدأ مشواره قبل التمثيل حينما لمع فى الغناء أيضًا بطريقة خاصة وكاريزما أكثر خصوصية جعلته حالة فنية تستهدف الكثيرين والملايين حول العالم.



جون ترافولتا بزي الطيار

جون ترافولتا الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم السبت الثامن عشر من فبراير، وبعيداً عن قصته مع التمثيل وأهم أعماله وأدواره في تاريخه السينمائي نتعرض خلال هذا التقرير إلي قصره الذي يعيش فيه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعد هذا المنزل واحد من أكثر القصور لفتاً للأنظار علي مستوي العالم، وذلك ليس لمساحته الكبيرة فحسب، ولكن لأنه هذا المنزل الضخم يتمتع بوجود مطار كبير بداخله، كما يمتلك ترافولتا أكثر من طائرة خاصة بهذا المطار ربما قام بشراءها بسبب حبه الشديد للطيران، وذلك بسبب اشتغاله في عالم الطيران من قبل حيث سبق وعمل طيار قبل دخوله عالم التمثيل.



مطار john travolta

وقد ذاع صيت منزل جون ترافولتا بعدما تم التقاط صورة له من إحدى الطائرات التي مرت عليه، وذلك قبل ست أعوام في عام 2014 تحديداً، ووقتها سلطت المواقع الفنية الضوء علي قصة هذا المنزل وتساءلت حول رغبة جون ترافولتا في امتلاك مطار خاص للإقلاع وأن الأمر يتجاوز مجرد هواية وحب من جانب الممثل الشهير لجمع الطائرات إلا أن نجم هوليوود سبق وأكد أن الأمر مجرد هواية ليس إلا.



قصر جون ترافولتا

جدير بالذكر أن جون ترافولتا اكتسب شهرته الفنية من خلال لعب بطولة العديد من الأفلام الشهيرة مثل face off، الذي لعب بطولته مع النجم نيكولاس كيج، بالإضافة إلي مجموعة من أشهر الأفلام.



مطار john travolta