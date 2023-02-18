أجمل ممثلة مصرية لا تعرف القراءة والكتابة ولا تعلم شئ عن الأفلام العربية وزوجها ممثل شهير.. هويتها ستصيبكم بالذهول!!

كتب امير فتحي في السبت 18 فبراير 2023 02:50 مساءً - الجمهور المصري لا يعرف، على وجه التحديد من أين خرجت هنادي مهنا، فالمعروف عنها أنها ابنة الموسيقار هاني مهنا، ولا يعتقد أحد أن اسم والدها قد يكون السبب الرئيسي في تصعيدها بهذه السرعة.

وقالت هنادي مهنا في أحد لقاءاتها، أنها لا تستطيع القراءة باللغة العربية. أضافت أنها تقوم بتحويل السيناريو والحوار إلى لغة “الفرانكو” كي تفهم المشهد.

وأكدت الفنانة هنادى مهنا: “لما بتفرج على شغلي بتعلم منه، وأشوف أيه اللى ماعجبنيش وما اعملوش تانى، مثلا أنى بتكلم بسرعة وباخد كورسات”.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي: بتكلم 3 لغات غير العربية، وأنا بحاول دلوقتى اتعلم أكتب عربي بس بعرف أقرا بالطبع وبتلخبط بين (الصاد والسين)، وكمان بغلط بين الذال والزين والظاء)، ويمكن تاعبينى علشان ببدأ متأخرة وعمرى ما أخدت دروس عربي وأنا صغيرة).

هنادي مهنا تربت في بيت فرنسي

وتابعت: “والدتى كانت فرنساوية، وكانت كل اللغة في البيت بالفرنسية، في الأول كنت بجيب حد يقرألى وأكتب بالفرانكو واحفظ بالحروف الإنجليزية، لكن دلوقتى بقيت أقرأ الاسكريبت بالعربي، وأنا بدأت بالصعيدى وبحبها جدًا، وعملت أفراح إبليس ولما حد بيقول كلمة غلط بالصعيدى بترن وكأنها لغتي الأم”.

وفي لقاء آخر، سألتها المذيعة إنجي علي عن الأفلام العربية التي كانت تتمنى أن تجسد فيها شخصية مفضلة لديها، لكن هنادي لم تستطع الإجابة لأنها لا تعرف الأفلام العربية جيدًا.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

تزوجت الفنانة هنادي مهنا من أحمد خالد صالح نجل الراحل خالد صالح، وهو يعد واحدا من أبرز النجوم الشباب على الساحة.

قالت هنادي عن زوجها: “مش ممثل عادي، أحمد في عيني فنان عبقري وبيمثل أحسن من ممثلين بقالهم 30 سنة”.

وأضافت: “ممثل عبقري قام بتقديم شخصية أنس في مسلسل أنصاف مجانين، زي جيمس مكافوي في شخصية فيلم SPLIT”.وتابعت: “إحنا بنحب بعض، وأنا رومانسية أكتر منه، أنا شخصية ملزقة جدا الحقيقة”.

مالا تعرفه عن هنادي مهنا

ولدت هنادي مهنا في الثامن والعشرين من يوليو عام 1997 م، وولدت في القاهرة بـ مصر، أيضًا والدها هو الملحن المعروف هاني مهنا، ووالدتها فرنسية، ثم تخرجت الممثلة هنادي مهنا من كلية إدارة الأعمال في برشلونة بإسبانيا.

كما واشتهرت هنادي عام 2014 م، عناقت مهرجان الإسكندرية الدولي الحادي عشر للغناء. كذلك لعبت دورها التمثيلي الأول عام 2022، من خلال بركة.

تزوجت مهنا عام 2020 بعد قصة حب دامت عدة سنوات بينها وبين زوجها، وهو ابن الفنان الراحل خالد صالح، وهو من الشخصيات البارزة في عالم الفن أيضا.

أكدت هنادي مهنا أن زوجها الفنان أحمد خالد صالح ليس «سي السيد» في البيت، قائلة: «أحمد مش سي السيد في البيت، وأنا ست بيت بنسبة 99%، لكن مش عايزة أعظم في نفسي هقول 90%».

وتابعت: «بحب دايمًا أروح بدري من التصوير عشان أحضر لأحمد العشاء، وأصعب حاجة في أول سنة جواز هى التعود».

وأردفت: «أكتر حاجة تأقلمت فيها طابع أحمد هو أنه بيتوتي، فأنا بقيت بيتوتية جدًا بسببه، وأنا غيرت فيه إيه خليته نشيط أكتر في حياته والجواز خلاني أشعر بالمسؤولية أكتر».

واستطردت: «الشىء المستحيل اللي يتغير فيا هو الالتزام بالمواعيد، فأنا ملتزمة بالمواعيد جدًا، وأنا وأحمد نملك صفة العناد جدًا».

وتعد الفنانة مهنا من أشهر الناشطات بمواقع التواصل الاجتماعي وأهمها الإنستجرام، حيث تقوم بمشاركة متابعيها مقاطع الفيديو والصور الخاصة بها وبزوجها، يضم نحو 5.6 مليون متابع من جميع أنحاء الوطن العربي، ومن خلاله تشارك مع متابعيها جميع أخبارها وأعمالها، بالإضافة إلى تفاصيل بسيطة من مذكراتها.

الخليج 365

الخليج 365