تامر حسني يروي موقف غريب تعرضت له زوجته بسمة بوسيل

روى الفنان تامر حسني قصة إنسانية غريبة مر بها مع زوجته الفنانة ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل بعد أن قدم مساعدة لأحدهم وفوجئ بما حدث مع زوجته.

تامر حسني يكشف موقفاً غريباً تعرضت له زوجته

وأوضح تامر حسني خلال لقاء له مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، أن زوجته بسمة بوسيل تعرضت لمشكلة في سيارتها أثناء عودتها من المطار إلا أن أحدهم قدم لها المساعدة ووجه له رسالة من خلالها.

وروى تامر حسني تفاصيل ما حدث مع بسمة بوسيل قائلاً: "في مرة مراتي وصلت مامتها المطار ورجعوا في الطريق والعربية وقفت فيهم بسبب مشاكل فوقف أحد الأشخاص وساعدهم في إصلاح العربية". وأضاف: "بعدين هو وماشي قال لمراتي قولي للأستاذ تامر الخير اللي إنت عملته مع المربية بتاعتنا بيتردلك النهاردة".

ولفت تامر حسني أن ذلك الموقف كان رداً على مساعدة إنسانية قدمها لسيدة في عمر والدته، موضحاً أنه أصر على توصيلها إلى منزلها بعد أن وجدها في الطريق تنتظر سيارة.

تامر حسني يروى موقف إنساني له

وأضاف تامر حسني: "كنت مرة ماشي طالع من بيتنا والبيت فيه طريق طويل جداً عشان تطلع على الشارع بره ولقيت سيدة في عمر أمي وقلت لها أنت يا ماما واقفة كده ليه ما في عربية حتجيلك؟ قولت لها تعالي أوصلّك، فركبت ووصلتها وهي في الطريق سألتني: أنت الأستاذ تامر حسني؟ فقالت لي أنا بحبك وولادي بحبوك".

واختتم تامر حسني حديثه قائلاً: "وصّلتها لحد بيتها والبيت كان شوارع كتير ضيقة وبعيد شوية ورحت وما كنش في دماغي بس أنا عارف إنك بتعمل خير في يد ربنا".

يذكر أن تامر حسني أحيا مؤخراً حفلاً غنائياً بمهرجان دار الزين في الإمارات والتي شهدت حضور جماهيري كبير قدم خلالها الفنان المصري مجموعة من أشهر أغانيه.

ووجه تامر حسني الشكر بعد انتهاء الحفل إلى المنظمين والفرقة الموسيقية عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام، قائلا: "فل العين بالامارات من أجمل واروع الحفلات، جمهور راقي وتنظيم راقي شكرًا الامارات شكرًا العين شكرًا مهرجان دار الزين العظيم".

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