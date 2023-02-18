غرفة صناعة السينما ترد على أنباء منع عرض فيلم رمسيس باريس

أثار خبر إيقاف عرض فيلم "رمسيس باريس" بطولة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي بسبب البلاغ الذي تقدم به أحد المنتجين وطالب فيه بإيقاف عرض الفيلم، لذا أصدرت غرفة صناعة السينما بياناً رسمياً لها بهذا الشأن.

غرفة صناعة السينما ترد على منع فيلم هيفاء وهبي

وأرسلت الغرفة هذا البيان إلى المنتجين ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى وإيمان عبد الرحمن وحمل توضيح حول حقيقة عرض الفيلم من عدمه.

وجاء البيان كالتالي: "بالإشارة إلى الكتاب الذي تقدمت به إلى غرفة صناعة السينما بتاريخ 15-2-2023 بطلب الإفادة عن صحة ما ورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن صدور إنذار من الغرفة أو وقف الغرفة تصريح عرض الفيلم".

وأكدت الجهة الرسمية المعنية بالتصريح بعرض الأفلام السينمائية، أنها لم توجه إنذاراً أي جهة، وأكملت: "نحيطكم علماً بأن غرفة صناعة السينما لم توجّه إنذاراً لأي من الشركات، كما أنها لم تُصدر قراراً بوقف عرض أي فيلم، لأن هذا ليس من اختصاصها، علماً أن غرفة صناعة السينما غير مسؤولة إلاّ عما يصدر منها من مكاتبات تم تسليمها لأطراف الشكوى".

موعد فيلم رمسيس باريس

مر فيلم رمسيس باريس بتأجيلات عدة، ومن المفترض أن يعرض في عيد الفطر المقبل ويشارك فيه العديد من الفنانين مثل : هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، والتونسية سميرة مقرون، ومصطفى البنا، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

أما قصة الفيلم فهي تدور حول إطار كوميدي حول مجموعة من الشباب المصريين من منطقة رمسيس، ويقرروا أن يسافروا إلى باريس الأمر الذي يضعهم في مواقف غريبة ومفاجأة وسط مواقف كوميدية ساخرة، وتظل الأحداث متتالية حتى تصل لذروتها وبعدها يقرر مجموعة الشباب سرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

هيفاء وهبي تُشارك في إنقاذ أطفال حلب وكندة علوش تعلق

الفنانة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة