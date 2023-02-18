شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تشترى قطعة أرض ضخمة لمجاورة شقيقتها ووالدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عائلة كاردشيان تخطط للعيش جنبًا إلى جنب خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما ذكر تقرير الديلى ميل مؤخرًا شراء كيم كاردشيان قصرا ضخما جنبًا إلى جنب بجوار شقيقتها كايلى ووالدتهما كريس مثلما رصدت الصور، إذ اشترت كيم قطعة أرض ضخمة ستقوم ببنائها خلال الآونة المقبلة.

وتلك ليست المرة الأولى الذى يحرص فيها أفراد العائلة على شراء قصور جنبًا إلى جنب إذ سبق وأقدموا على ذلك فى أكثر من مرة.



عائلة كارداشيان

وكانت أفادت تقارير صحفية عالمية بانفصال عارضة الأزياء الشهيرة كايلي جينر وحبيبها الفنان ترافيس سكوت بعد نحو سنة من حل الخلافات الشخصية السابقة وعودة العلاقة الرومانسية بينهما، وكان من المفترض أن يقضي الثنائي عطلتهما مع بعض، لكن كايلي ذهبت إلى أسبن لتكون مع عائلتها وأصدقائها عارضة الأزياء هايلي والنجم جاستن بيبر وستاسي كارانيكولاو، وفقا لموقع "إندبندنت".

ووفقا لموقع إندبندنت، هذة ليست المرة الأولى التي ينفصل فيها الثنائي فسبق وحدث ذلك عدة مرات بينما تبقى علاقتهما العائلية وصداقتهما قوية.

وأوضح التقرير أن علاقة الثنائي كانت بالسابق متقطعة، والتي بدأت بعد أن التقيا في Coachella عام 2017، ثم أعادا إحياء علاقتهما الرومانسية في أوائل عام 2020 قبل الترحيب بطفلهما الثاني في فبراير من العام الماضى.