شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يحتفل بعيد الحب مع حبيبته بعد تقديمها أوراق الطلاق رسميًا من زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمى براد بيت على منح حبيبته الجديدة هدية خاصة فى عيد الحب، حيث أكد مصدر لـ PEOPLE أن باقة الزهور الفاخرة التى كانت تحملها إينيس دى رامون، فى لوس أنجلوس، فى عيد الحب كانت هدية من براد بيت، نجم Fight Club.

أرسل براد بيت، البالغ من العمر 59 عامًا، لعارضة الأزياء البالغة من العمر 32 عامًا، الهدية قبل أيام فقط من طلبها الطلاق رسميًا من بول ويسلى، بعد ما يقرب من خمس سنوات زواج.



براد بيت وحبيبته الجديدة



حبيبة براد بيت برفقة زوجها السابق

وأثار براد وإينيس شائعات رومانسية في نوفمبر من العام الماضي بعد أن شوهدوا معًا في حفل موسيقي في لوس أنجلوس، وأخبرت المصادر أنهم كانوا يتواعدون لمدة قبل اشهر من ذلك.

عندما تم تصوير اينيس بباقة من الزهور الوردية ، كان بابتسامة كبيرة وبدتا سعيدة، ومنذ طلاق براد بيت من أنجلينا جولي في عام 2016 ، ارتبط براد بالعديد من النجوم الآخرين ، بما في ذلك إميلي راتاجكوفسكي ونيكول بوتورالسكي.

كانت إينيس متزوجة سابقًا من لكنها انفصلا بهدوء في مايو 2022، وقدم بول الأوراق في لوس أنجلوس في 17 فبراير، وأشارت الوثائق التي حصلت عليها مجلة US Weekly إلى أن "الاختلافات " هي سبب الانقسام، ومنذ ذلك الحين، ارتبطت إينيس ببراد فقط ، والتي قيل إنها التقت بها من خلال صديق مشترك.