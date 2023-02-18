شكرا لقرائتكم خبر عن منة جلال بعد وفاة والدها: يا رب صبرني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة منة جلال حالة شديد من الحزن بعد وفاة والدها إثر أزمة صحية عانى منها مؤخرا، وتلقت العديد من رسائل التعازي من زملائها الفنانين وجمهورها عبر حسابها بموقع فيس بوك.

وكتبت منة جلال عبر فيس بوك: يارب انا فى أصعب واسود لحظة فى حياتى يارب مطلوب منى ان يبقى عندى ثبات قدام امى و امسك نفسى قدامها واطلع للجمهور أعرض المسرحية يارب يصبرنى على اللى انا فيه.

وأعلنت منة جلال منذ أيام عن مرور والدها بظروف صحية صعبة مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء له وقالت: انا محتاجة من كل الناس تدعى لابويا هو فى حالة حرجة جدا و قلبى بيتقطع انى مش جنبه لانه عايش فى المانيا.

ومن ناحية أخرى تشارك منة جلال في فى العرض المسرحى "شفيقة المصرية" وقالت خلال لقائها مع تلفزيون الخليج 365: "دوري في مسرحية شفيقة المصرية دور حقيقي، وشخصية كانت موجودة زمان بالفعل، وهي شخصية جملات مساعدة الراقصة شوق ثم أصبحت مساعدة شفيقة ولكنها تقرر أن تدمر شفيقة لأنها تري أنها تستحق مكانها.

وأضافت منة: "عندما عُرض علي الدور كان لدي بعض التخوف من تقديم دور شر واكن أعتقد أن من سيشاهد المسرحية سيخرج منها وهو يكرهني، فأنا أحب أدوار الشر لأنها تعلم مع الناس، وبالرغم صعوبة الدور وكثرة تفاصيله لم أفكر في الاعتذار عن المسرحية".

وتابعت منة جلال: "المسرح بالنسبة لي مهم، فقد قدمت منذ 6 سنوات مسرحية الهرم ده بتاعي، وعرض خلال هذه الفترة العديد من العروض ورفضت، لأنني أردت أن أقدم عمل مختلف، فدوري في مسرحية شفيقة مختلف أغني وأرقص وأمثل وأتعلم العديد من الأشياء".

يذكر أن مسرحية "شفيقة المصرية" من إخراج محمد صابر، وبطولة كلاً من علا رامي، محسن صبري، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، محمد حسني، هاني النابلسي، فادي خفاجة، والمطرب اكمل، تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل.