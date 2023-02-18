زوجة بروس ويليس السابقة تدعمه في مرضه بعد إصابته بالخرف الجبهي الصدغي

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت النجمة العالمية ديمى مور زوجة النجم بروس ويليس السابقة، على دعمه والوقوف بجانبه فى أزمته المرضية بعد إعلان أسرته إصابته بالخرف الجبهي الصدغي (FTD).

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وكانت أعلنت عائلة النجم العالمى بروس ويليس، إصابته بمرض الخرف الجبهى الصدغى، قائلة: "أرادت عائلتنا أن تبدأ بالتعبير عن عميق امتناننا للتدفق المذهل للحب والدعم والقصص الرائعة التى تلقيناها جميعًا منذ مشاركة تشخيص بروس، انطلاقا من ذلك، أردنا أن نقدم لكم تحديثًا عن زوجنا الحبيب وأبينا وصديقنا حيث أصبح لدينا الآن فهم أعمق لما يمر به."

وأضافت عائلة بروس ويليس: "منذ

أن أعلنا تشخيص بروس للحبسة الكلامية فى ربيع عام 2022، تقدمت حالة بروس ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديدًا: الخرف الجبهي الصدغي (المعروف باسم FTD).. لسوء الحظ، فإن تحديات التواصل ليست سوى عرض واحد من أعراض المرض الذي يواجهه بروس.. في حين أن هذا مؤلم، فمن المريح أن يكون لديك تشخيص واضح في النهاية".

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