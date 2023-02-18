أصعب لحظة في حياتي.. منة جلال تنهار بعد رحيل والدها

ياسر رشاد - القاهرة - أبدت الفنانة منة جلال، حزنها من الظروف الصعبة التي تعيشها حاليًا، خاصة بعد وفاة والدها بالتزامن مع عرض مسرحيتها.

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كتبت منة جلال عبر حسابها على فيس بوك قائلة: يارب انا فى أصعب واسود لحظة فى حياتى يارب مطلوب منى ان يبقى عندى ثبات قدام امى و امسك نفسى قدامها واطلع للجمهور أعرض المسرحية يارب يصبرنى على اللى انا فيه.

وكانت أعلنت الفنانة منة جلال منذ أيام عن مرور والدها بظروف صحية صعبة مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء له.

وكتبت قائلة: انا محتاجة من كل الناس تدعى لابويا هو فى حالة حرجة جدا و قلبى بيتقطع انى مش جنبه لانه عايش فى المانيا.

وتشارك منة جلال، حاليًا في

فى العرض المسرحى "شفيقة المصرية" وتجسد شخصية جملات مساعدة الراقصة شوق ثم أصبحت مساعدة شفيقة ولكنها تقرر أن تدمر شفيقة لأنها تري أنها تستحق مكانها.

يذكر أن مسرحية "شفيقة المصرية" من إخراج محمد صابر، وبطولة كلاً من علا رامي، محسن صبري، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، محمد حسني، هاني النابلسي، فادي خفاجة، والمطرب اكمل، تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل.

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