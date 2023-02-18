شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صادم من إدارة يوفينتوس بشأن مستقبل أليجري مع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة دي لاجازيتا الإيطالية، عن مفاجأة مدوية، برحيل المدرب الإيطالي أليجري، المدرير الفني ليوفينتوس الإيطالي، حيث أكدت أن إدارة "السيدة العجوز" لن تنتظر لنهاية الموسم الجاري من أجل إقالة المدرب، بعد هذا الكم الكبير من الإخفاقات.

وأضافت الصحيفة أن إدارة يوفينتوس تمهل المدرب فرصة أخيرة حتى مواجهة العودة أمام نانت الفرنسي القادمة فى الدوري الأوروبي، بعد أن تعادل الفريق بشكل إيجابي مع نظيره الفرنسي بهدف لكل فريق، داخل الأراضي الإيطالية فى نتيجة غير متوقعة بين الفريقين.

حيث يري مسئولي يوفينتوس أنه سيكون من الخزي وداع يوفينتوس الدوري الأوروبي من هذا الدور المبكر، بعد الخروج الصادم من دوري الأبطال من دور المجموعات هذا الموسم.

بجانب أن فارق الخبرات الكبير بين اليوفي ونانت، تحتم على الفريق الإيطالي عدم السقوط فى مواجهة الإياب، حتى إن كانت ستقام خارج الديار.



موقف أليجري من الرحيل عن اليوفي

وفى هذا الإطار، يدرك أليجري كم الضغوطات الكبيرة التى يواجهها فى الفترة الحالية، بعد أن تأثرت نتائج الفريق الإيطالي مؤخرًا فى الإطار المحلى، وتقديم موسما كارثيا على الصعيد الأوروبي.

ولكن مع ذلك أكد أليجري أنه سيستمر فى القيادة الفنية ليوفينتوس، وأنه لن يترك الفريق فى هذا الموقف الصعب، لا سيما بعد تعرضه لأزمة خصم النقاط من قبل الاتحاد الأوروبي.



موعد مباراة الإياب بين يوفينتوس ونانت

ومن المقرر أن يلاقي يوفينتوس نظيره نانت يوم الخميس القادم، فى إياب دور ال 32 من الدوري الأوروبي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءا بنوقيت القاهرة، والساعة التاسعة الا ربع بتوقيت مكة المكرمة.