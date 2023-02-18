شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة بروس ويليس السابقة تقضى وقتا أكبر برفقته وعائلته بعد إصابته بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت النجمة العالمية ديمى مور زوجة النجم بروس ويليس السابقة، كما لو كانت تقضي وقتًا مع عائلة بروس، وذلك قبل يوم واحد من كشف زوجته الحالية إيما هيمنج، أن ويليس قد تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالخرف الجبهي الصدغي (FTD)، وقال مصدر لـ People إن عائلة ممثل Moonrise Kingdom البالغ من العمر 67 عامًا "أصبحت أقرب من أى وقت مضى'' بعد الأخبار المأساوية المتزامنة مع إصابته بعدة أمراض أثناء تصويره مجموعة أفلام عمل عليها قبل فترة وجيزة من تقاعده عن التمثيل.

ويقول التقرير: "ستكون إيما هيمنج زوجة النجم ويليس، البالغة من العمر 44 عامًا، مسؤولة عن مساعدة الممثل في الحصول على الرعاية والعلاجات التي يحتاجها للحالة فيما بعد".



بروس وابنته وزوجته السابقة ديمي مور

تطورات حالة بروس ويليس.. عائلته تعلن إصابته بالخرف الجبهى الصدغى

يأتى هذا فيما أعلنت عائلة النجم العالمى بروس ويليس، إصابته بمرض الخرف الجبهى الصدغى، الخميس، بعدما سبق وأعلنت عائلة الممثل البالغ من العمر 67 عامًا، فى مارس 2022، تشخيصه بالإصابة بمرض الحبسة الكلامية، معلنة تقاعده عن التمثيل.

عائلة ويلز تنشر بيانا عن حالته الصحيه

ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة "Varitey"، فإن الحساب الرسمى للنجم بروس ويليس، على موقع "إنستجرام"، نشر صورته مرفقه ببيان صادر عن العائلة، قالت فيه: "أرادت عائلتنا أن تبدأ بالتعبير عن عميق امتناننا للتدفق المذهل للحب والدعم والقصص الرائعة التى تلقيناها جميعًا منذ مشاركة تشخيص بروس، انطلاقا من ذلك، أردنا أن نقدم لكم تحديثًا عن زوجنا الحبيب وأبينا وصديقنا حيث أصبح لدينا الآن فهم أعمق لما يمر به."

وأضافت عائلة بروس ويليس: "منذ أن أعلنا تشخيص بروس للحبسة الكلامية فى ربيع عام 2022، تقدمت حالة بروس ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديدًا: الخرف الجبهي الصدغي (المعروف باسم FTD).. لسوء الحظ، فإن تحديات التواصل ليست سوى عرض واحد من أعراض المرض الذي يواجهه بروس.. في حين أن هذا مؤلم، فمن المريح أن يكون لديك تشخيص واضح في النهاية".



عائلة بروس ويليس

ما هو الخرف الجبهى الصدغى

ويقول التقرير: "يمكن أن يتسم الخرف الجبهى الصدغى، بتغيرات في الشخصية وصعوبة في الكلام وضعف حركي"، ويشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الماضى، ظهر النجم العالمي بروس ويليس، برفقة عدد من أصدقائه في لوس أنجلوس وسط معركته مع المرض وفقدانه القدرة على الكلام، فالممثل المتقاعد البالغ من العمر 67 عاما، ظهر تحت أشعة الشمس عندما خرج لتناول الطعام ومشروب أخضر طازج، حسبما نشر موقع ديلي ميل.

تغريدة بروس يليس على انستجرام