شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء صادق تبدع فى تجسيد 3 شخصيات بـ"عيلة اتعمل لها بلوك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجمة وفاء صادق، خلال العرض المسرحى "عيلة اتعمل لها بلوك" 3 شخصيات متنوعة أمام النجم محمد صبحى عبر أزمنة وعصور مختلفة من تاريخ مصر الحديث يتناولها العرض المسرحى تبدأ من زمن سعد زغلول حتى عصرنا الحالى.

تقدم الفنانة وفاء صادق شخصية "الأم عزيزة"، ثم تقدم شخصية "فايزة"، ثم شخصية الابنة الكبرى عفاف، وفي كل شخصية من الشخصيات الثلاثة تضع لها منهجها في الأداء، ولهجتها التي تناسب طبيعة عصرها من حيث الألفاظ المستخدمة وطريقة نطق الكلام ،والملابس وكل التفاصيل المساعدة.

وتضيف وفاء صادق الملمح الكوميدي في كل شخصية تقدمها ، وتشكل ثنائي أو "دويتو" مسرحي كوميدي جديد مع الفنان الكبير محمد صبحي يضاف للثنائيات المبدعة التي قدمها في مشواره مع النجمات شريهان في مسرحيات : أنت حر والمهزوز ومع هناء الشوربجي في " تخاريف ووجهة نظر وغيرها " ومع سعاد نصر في " الهمجي " ومع سيمون في " لعبة الست ، كارمن ، سكة السلامة "، وأيضا الفنانة سماح السعيد مؤخرا في " خيبتنا " و" النحلة والدبور " ، واتوقع أن تبدأ وفاء صادق مرحلة جديدة في أعمال محمد صبحي المسرحية ليشكلا معا ثنائي مسرحي ناجح.



الفنانة وفاء صادق



محمد صبحي ووفاء صادق

وفاء صادق في "عيلة اتعمل لها بلوك" نحن أمام ممثلة تمتلك حضورا مسرحيا وكاريزما علي الخشبة وفي كل ليلة عرض تنال تصفيقا من الجمهور هو مكافأتها على أدائها وإخلاصها في تجسيد كل الشخصيات التي تقدمها في العمل المسرحي ببراعة وخفة ظل وتأثير في المشاهدين في المواقف التي تستدعي التأثير الدرامي .

"عيلة اتعمل لها بلوك" مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي ، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم : كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان .



محمد صبحي ووفاء صادق في مسرخية عيلة اتعمل لها بلوك



مشهد من مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك



وفاء صادق في مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك (1)



وفاء صادق في مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك (2)



وفاء صادق في مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك (3)