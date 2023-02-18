شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان الشارقة للمسرح الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم لجنة تحكيم مهرجان الشارقة للمسرح الخليجى مسرحيين من دول عربية مختلفة فمن مصر د. علاء عبد العزيز سليمان ومن تونس الفنان محمد منير العرقى، ونوال بنبراهيم من (المغرب)، وفراس الريموني من (الأردن)، وعبدالله راشد من (الإمارات)، ويشارك 6 من أبرز وأحدث العروض المسرحيَّة بدول الخليج العربيَّة في المسابقة الرسميَّة للمهرجان.

وتصحب تقديم العروض ندوات نقدية تناقش جمالياتها وإشكالياتها، كما يحفل البرنامج الثقافي المصاحب بالعديد من الأنشطة التي أعدت لإثراء يوميات المهرجان بالتواصل والحوار والتعارف، وفي مقدمتها الملتقى الفكري، الذي يجيء تحت عنوان "المسرح الخليجي.. اتجاهات المستقبل"، ويستشرف الملتقى آفاق "أبو الفنون" في المنطقة انطلاقاً مما حققه من نجاحات وإنجازات خلال العقدين الأخيرين، بفضل الدعم الرسمي، ونتيجة لجهود الرواد. ويستكشف الملتقى، الذي ينظم صباح يوم (21) فبراير الجاري، بمقر إقامة الضيوف، تطلعات المسرح الخليجي مستقبلاً، وعما يسعى إلى طرحه، أو معالجته، أو تجاوزه، أو تحقيقه، في ما يتصل بهويته الإبداعيَّة، وفي صلته بجمهوره، وفي نظمه الإداريَّة والمؤسساتيَّة؟ وتناقش تلك الأسئلة استناداً إلى محورين، وهما: "حاضر المسرح الخليجي والطريق إلى المستقبل"، و"المسرح الخليجي وتحديات الغد".

ويشارك في الملتقى: وليد الزعابي وعبد الله مسعود (الإمارات)، وسعيد السيابي (سلطنة عمان)، ومحمود الماجري (تونس)، وإبراهيم الحسيني (مصر)، وعبدالله العابر (الكويت)، ويوسف الحمدان (البحرين).

وفي الجانب الفني، ينظم المهرجان ورشتين للمواهب المسرحيَّة، الأولى بعنوان "أصول الإلقاء المسرحي" ويشرف عليها فيصل القحطاني (الكويت)، والثانية بعنوان "مسرحة التراث من منظور سينوغرافي" ويشرف عليها الفنان وليد عمران (الإمارات).

ويفرد المهرجان مساحة خاصة للأجيال المسرحيَّة الجديدة، حيث يقدم لجمهوره عرضين من أميز عروض الدورة الأخيرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، كما يستضيف مجموعة من الطلبة العرب الذين شاركوا في دورات سابقة من ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي.

ويختتم المهرجان مساء يوم الاثنين (27 فبراير) بقصر الثقافة حيث ستقدم لجنة التحكيم تقريرها التقييمي وتوصياتها وتعلن الأسماء الفائزة بالجوائز.