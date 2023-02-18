شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "تياترو": استغرقنا 8 أشهر كتابة وأشكر المتحدة على دعم الوجوه الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق على مؤلف مسلسل "تياترو" الذى يعرض حاليا على شاشة قناة cbc، كواليس العمل الذى يقدم لأول مرة 22 طالبا من أكاديمية الفنون، مشيرا إلى أن الفكرة بدأت من خلال مشروع "المسرح وحشنا" بأكاديمية الفنون، والذى شارك به من خلال كتابة أغاني المسرحية، وأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية صاحب الفكرة.

كواليس مسلسل "تياترو"

وأضاف على أنه بعد نجاح المشروع طلب منه أشرف زكي العمل على مشروع آخر أكبر بنفس الفكرة، متابعا: أول حاجة جت في دماغي نعمل معالجة درامية للحكاية تتعمل فوازير لرمضان، لأنه قايم على فكرة مسرح قديم بيتورث وعلى المسرح وصية إنه لازم المسرح دا يشتغل الأول ويشغلوه، وفكرة الفوازير الفوازير إن كل يوم مسرحية جديدة، ولكن محصلش نصيب".

وأشار إلى أن نقيب المهن التمثيلية كان عينه على دفعة أكاديمية الفنون ومن هنا بدأت الفكرة في تحويل المشروع إلى عمل درامي مكون من 30 حلقة يقدم من خلالها هؤلاء الطلاب، بالتعاون بين النقابة وأكاديمية الفنون، لتقديم مواهب جديدة، وحولنا الموضوع بالمعالجة الدرامية لمسلسل، مضيفا: "وبعد ما الشخصيات والأحداث زادت مقدرتش أعمل دا لوحدي، استعنا بناس من الأكاديمية، قسم دراما، وبدأنا مع بعض نحط الخطوط الأساسية، ونطلع منها 30 حلقة درامية متخللهم المسرح".



مسلسل تياترو

أما عن الأحداث الأساسية التى يدور حولها العمل، أضح مؤلف "تياترو": "الفكرة قائمة على مسرح قديم مقفول من 50 سنة موروث، والجد شايف إن الجيل جديد مش قادر يتحط في مسئولية ولا يواجه الحياة، فحب يحطهم جوا اختبار، عند طريق وصيه إنهم يعملوا 12 عرضا مسرحيا في مدة معينة، وعلى أساس العروض دي يعملوها بشكل كويس، ولو نجحوا، يقدروا يتصرفوا في المسرح، فبدأوا يعملوا إعلانات ويكونوا فرقة مسرحية"، مؤكدا أن هناك تجارب كثيرة في العمل من خلال الشخصيات الرئيسية والشخصيات داخل المسرحيات.

كما وجه الشكر إلى نقيب المهن التمثيلية والشركة المتحدة التي تبنت 22 شخصية جديدة لتقديمها في عمل درامي ضخم، قائلا: "يحسب للمتحدة طبعا اكتشاف مواهب جديدة، لأن لها فضل كبير في هذه التجربة، كما أكد أنهم استغرقوا 8 أشهر فى كتابة المشروع قبل التحضير له.