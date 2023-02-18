شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم ومحمد ثروت يستأنفان تصوير فيلم "كابتن جاك" بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المخرج شادى على استئناف تصوير فيلم كابتن جاك بطولة مى سليم ومحمد ثروت بعد عيد الفطر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصوير 5 أيام في أحداث العمل قبل توقفه بسبب انشغال محمد ثروت بتصوير أكثر من عمل حالياً وصعوبة التنسيق بين هذه الأعمال والفيلم، وكذلك مى سليم المنشغلة بتصوير مسلسلها "السجل الأسود" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وفى سياق آخر يتبقى لمى سليم يومين تصوير على الانتهاء من فيلم "التاروت" ، وتشارك مى في بطولة الفيلم إلى جانب سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي وإخراج ابرام نشأت.

ويصور محمد ثروت مسلسلين جديدين للعرض في شهر رمضان المقبل، الأول هو "حمد الله على السلامة" مع يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، آدم الشرقاوى وتأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، والثانى "صراع الفصول" من 15 حلقة، مع دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، بيومى فؤاد، مايان السيد وإخراج إسلام خيرى.

وطرحت مي سليم مؤخراً أحدث أغانيها التي تحمل اسم "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك ألحان محمود أنور توزيع محمد مجدي، وهى أغنية موجهة للبنات وتناقش نظرة المرأة للرجل، وأكدت لـ"الخليج 365" أنها تتمنى خلال الفترة المقبلة تقديم أغنية خاصة للأطفال وهذا ما تسعى إليه خصوصًا بعد غياب تلك الأغانى عن الساحة، كما تمنت تقديم دويتو يجمعها بشقيقتها النجمة ميس حمدان أيضًا.