شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "هاشتاج جوزنى" فى سينمات هولندا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صناع فيلم "هاشتاج جوزنى" بطولة أمير المصرى ومايان السيد، عن بدء عرضه في سينمات هولندا، بدءا من اليوم السبت، بعد بدء عرضه في سينمات السويد أمس الجمعة.

وكانت إيرادات فيلم "هاشتاج جوزني" وصلت إلى 4 ملايين و300 جنيه في شباك التذاكر بدور السينما المصرية خلال فترة عرضه قبل رفعه من السينمات في شهر يناير الماضى.

وتدورأحداث فيلم "هاشتاج جوزني" في إطار كوميدى رومانسى من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد، ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك في بطولة فيلم "هاشتاج جوزني" بجانب أمير المصرى ومايان السيد كل من بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، سمي مغاوري، محمد محمود، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.