شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل بـ الإسراء والمعراج على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل دار الأوبرا المصرية بذكرى الإسراء والمعراج، حيث تقدم فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو د. علاء عبد السلام حفلاً غنائياً بالإسكندرية مساء اليوم السبت، على مسرح سيد درويش، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأناشيد والابتهالات والأعمال الدينية منها ليالي رسول الله- روح الوجود- يا منى عيني لـ أحمد عبدالله، النبي عربي لـ سيد إسماعيل، أم البشاير- ابتهالات- قمرٌ من التراث الصوفي، مدح الرسول لـ زكريا أحمد، ليلة الإسراء لـ أحمد أبوالحسن، خد بإيدي لـ عبدالمنعم البارودى، يا سيد السادات- يا غفار للشيخ محمد عبدالله، كن مع الله لـ محمد رشاد، في حب الله لـ عبدالعظيم عبدالحق، نبينا هادينا- ختام الأنبياء لـ جمال سلامة، والله مالي غير محمد لـ طارق فؤاد، أسماء الله الحسني لسيد مكاوي وألف ألف صلاة- دعوني لقائد الحفلين علاء عبدالسلام.. أداء أحمد حسن، فارس عبدالعال، بلال مختار، طه حسين، ولاء رميح، محمد عبدالحميد، تامر نجاح، أميرة أحمد، محمد حسين صادق، إبراهيم فاروق، إيهاب ندا، أحمد العمري، سماح عباس.

يذكر أن فرقة الإنشاد الدينى تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.