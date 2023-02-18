“انا ماليش الا الستات”.. رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها

كتب امير فتحي في السبت 18 فبراير 2023 02:43 صباحاً - تصدر نبأ زواج الاعلامية المصرية رضوى الشربيني خلال الساعات الأخيرة ترند مواقع التواصل الاجتماعي حيث انهالت عليها المباركات من الجمهور وأيضا أصدقائها من مختلف البلدان.

فقد انتشر على مواقع التواصل العديد من المنشورات للرجال الذين يزعمون أنهم تمت خطبتهم على رضوى الشربيني، وأنها قبلت بالزواج منهم، وتفاعلت رضوى الشربيني مع كل المنشورات بالمزاح والضحك، ولكن لم تكتفي بذلك فقط، ولكن أكدت أن كل هذا ليس حقيقي وأنها مازالت عزباء.

وقالت رضوى الشربيني في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “بعد كل طلبات الخطوبات و الجوازات دى…انا ماليش الا الستات”.

يذكر أن رضوى تزوجت وأنجبت ابنتين ثم انفصلت عن زوجها، وقد ذكرت أنها لا تريد خوض علاقة جديدة لتكريس حياتها لطفلتيها.

وقالت إنها تعرضت لمشاكل في الحمل كانت سببا في تغير وزنها، واضطرارها لترك العمل كمذيعة، والعمل في شركة بترول، ولكنها عادت بعد عدة سنوات إلى تقديم البرامج بسبب عدم رضاها عن نفسها في ذلك الوقت ورغبتها في التغيير، حيث اتخذت قرارا بإنقاص وزنها واتباع نظام غذائي صحي، كما أنها داومت على الذهاب إلى الصالات الرياضية حتى تمكنت من خسارة أكثر من 30 كيلو غراما