شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى مرور 109 أعوام على ميلاد الفنان محمود ذو الفقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت 18 فبراير الذكرى الـ109 لميلاد الفنان محمود ذو الفقار، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1914 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وحصل على التوجيهية عام 1930.

درس محمود ذو الفقار فى كلية فنون تطبيقية قسم التصميمات الزخرفية، وحصل على دبلوم عمارة عام 1935، عمل مهندسًا بوزارة الأشغال في قسم التصميمات، ثم انتقل للعمل بوزارة الأوقاف، ثم التقى بالمخرج حسين فوزي الذي رشحه لبطولة فيلم "بياعة التفاح" 1937، أمام الفنانة عزيزة أمير.

أفلام محمود ذو الفقار

ساهم محمود ذو الفقار في السينما بمجالات مختلفة سواء في التمثيل أو الإخراج أو التأليف والإنتاج أيضا ليشهد رصيده الفني السينمائي عدداً من الأفلام منها "طاقية الإخفاء" عام 1944 و"عودة طاقية الاخفاء" عام 1946، وأفلام "أخلاق للبيع"، "شباب اليوم"، "لا تذكريني"، "امرأة في دوامة"، "ثمن الحب"، "تحيا الستات"، "الست الناظرة"، "فتاة من فلسطين"، "بنت الجيران"، "نساء محرمات"، "الأيدي الناعمة"، "المرأة المجهولة"، "الرباط المقدس"، "المراهقة الصغيرة"، و"رجال بلا ملامح".





زيجات محمود ذو الفقار

أما عن حياته العائلية تزوج محمود ذو الفقار من الفنانة عزيزة أمير، وبعد وفاتها عام 1952 تزوج من الفنانة مريم فخر الدين بعام 1952، انفصل الزوجان بعد 8 سنوات وبعد أن أنجبا ابنتهما "إيمان ذو الفقار"، وبقي "ذو الفقار" بلا زواج حتى رحيله عام 1970.

وفاة محمود ذو الفقار

وتوفي الممثل محمود ذو الفقار يوم 22 مايو عام 1970، وكانت اخر أفلامه التي أخرجها "أنا وزوجتي والسكرتيرة" بطولة أحمد رمزي وزبيدة ثروت، و"امرأة زوجي" بطولة صلاح ذو الفقار ونيللي.