شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الدوم يعرض قصة حياة منير مراد الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم فى موسمه الثاني، بمسابقة الغناء، قصة حياة الفنان الراحل منير مراد، خلال فيلم تسجيلي بصوت الفنان أحمد أمين، وجاء خلال الفيلم أن منير مراد نجح كملحن حيث قدم 30000 لحن، كما قدم اسكتشات كوميدية ناجحة، كما نجح في التمثيل، وقدم أفلاما ونجحت، وكان همه الكبير هو تغير شكل الموسيقى فى مصر، وكان متأثرا بالمزيكا الغربى، وشجعه عبد الوهاب على ذلك، واقتنع أنور وجدى أن يدخل الموسيقى الغربى فى أفلامه، ومن هنا جاءت الانطلاقة، ولحن للكثير من نجوم الزمن الجميل، ولعل أشهر أغانيه وأجرأهم كانت "إن راح منك يا عين" لـ شادية.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.