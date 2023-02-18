شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشوالى يتألق بأغنية لمنير.. وأنوشكا: بحيى فيك إنك جاى من حلايب وابتسامتك جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق متسابق الدوم أحمد الشوالي من حلايب خلال مسابقة الغناء بالموسم الثاني بالبرنامج، حيث قدم أغنية "الليلة يا سمرا" للكينج محمد منير، وعلق أمير طعيمة: "الناس بتحبك هنا وشكلك مميز وصوتك مميز، ولكن حاول إنك تشتغل على نفسك أكثر"، كما علقت أنوشكا قائلة: "بحيي فيك إنك جاي من حلايب وابتسامتك جميلة".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.