رامي جمال وتامر عاشور في حفل خزان أحزان قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجمين رامي جمال، وتامر عاشور، لإحياء حفل غنائي، يوم 3 مارس المقبل بأحد النوادي الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وروج رامي جمال للحفل، من خلال البوستر الذي يجمعه بالفنان تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقًا :" استنوني مع أخويا وحبيبي النجم تامر عاشور في يوم 3/3 بنادي 6 أكتوبر في حفلة خزان أحزان ".

اقرأ ايضًا .. رامي جمال وتامر عاشور مفاجأة الجمهور الشهر المقبل



من المقرر أن يقدما الثنائي باقة من أجمل أغانيهما التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها يشكل كبير.

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ورامي جمال:

وحددَّتْ الشركة المنظمة للحفل فئتين لأسعار التذاكر الأولى 557 والثانية 357 جنيهًا.

كانت آخر الإصدارات الغنائية للفنان

رامي جمال، أغنية "عاملة إيه"، وهي من كلمات أحمد العزب، ألحان أحمد العدل، توزيع:أحمد حسام إلهامي دهيمة.

وتقول كلماتها": عاملة ايه وصحيتي امتى وروحتي فين

طمنيني لو وصلتي لو هيبقى بكلمتين

فاضية نتمشى شوية واسندي روحك عليا

سيبي ايدك بين ايديا اطمني لو روحنا فين

وانا معاكي ايه لازمتها

اشوف في الدنيا ناس تانيين

يا اجمل حاجة حسيتها

يا اعظم فرحة بعد سنين

ومهما اتقال كلام يوصف

لا هيكفيكي ولا ينصف

ومهما العمر طال بينا

يا روحي احلى من الحلوين ".