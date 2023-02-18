البوستر الرسمي لمهرجان الإسماعيلية في نسخته الـ 24

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مهرجان الإسماعيلية عن البوستر الرسمي للدورة الـ 24، والمقرر أن تنطلق يوم 14 من مارس المقبل وتستمر حتى 21 من نفس الشهر .

ومقرر أن تعلن إدارة مهرجان الإسماعيلية التفاصيل الكاملة للدورة الـ 24 خلال أيام قليلة.

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ومن جانبه أكد الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية لكافة البرنامج المكونة من المسابقات الرئيسية المعروفة للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة والأعمال الروائية القصيرة وأفلام

التحريك، وكذلك البرامج والورش المقامة بالدورة ال 24.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام الوثائقية والقصير يقام تحت إشراف المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١ .