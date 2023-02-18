شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال Someday We Will Tell Each Other Everything فى مهرجان برلين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من كارستن ستوتر، ودانييلا كرين، ومارلين بورو، وإميلي عاطف، وفيليكس كرامر على حضور العرض الأول لفيلم "Someday We Will Tell Some Other Everything" في مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ73، وهو العرض الذي حرص أيضا الممثل والمخرج شون بن على حضوره.

المهرجان انطلق أمس الخميس وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، بطولة آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا) )، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين).

وتأتى المخرجة المصرية أيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا وجائزة GWFF تقدم من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز.

ويتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ 73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات ، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.