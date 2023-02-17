شكرا لقرائتكم خبر عن دي ماريا يكشف عن مصيره مع يوفنتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام آنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس، بالكشف مستقبله مع ناديه الإيطالي، وذلك بشأن تجديد تعاقده.

وانضم دي ماريا لصفوف يوفنتوس الإيطالي، في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وتحدث دي ماريا لـ "ESPN": ليس لدي أي تفضيل، أنا سعيد هنا في تورينو.

وتابع: النادي لديه العديد من المشاكل، في الآونة الأخيرة ليس هناك الكثير من الحديث عن التجديد، لم أتحدث مع يوفنتوس ولا مع الأنديةالأخرى.

وأكد: أحاول فقط التفكير في اللعب وإثبات جدارتي في كل مباراة، ثم سنرى ما سيحدث.

وعلق عن منتخب الأرجنتين: لم أصدق أننا مررنا بكل ذلك، كل ما حدث في ذلك النهائي كان مذهلًا.

وأشار: الذهاب إلى ضربات الجزاء والحظ حليفك، مونتيل الذي سدد 16 ركلة جزاء في مسيرته وسجل 16، لكن إذا لم يسجل ذلك اليوم ماذاستفعل؟ إنه حظ.

وواصل: لم أعد أحلم بكأس العالم المقبلة، أنا أؤمن بكوبا أمريكا القادمة، سأفعل كل ما بوسعي، وأود أن أكون هناك.

وأكمل: من الأساسي أن أواصل اللعب في أوروبا لأكون هناك في كوبا أمريكا المقبلة، وإلا فإن سكالوني لن يفكر بي، يجب أن تكون جاهزًا100٪.

وأتم عن ميسي: يجب أن يكون ليو في كأس العالم المقبلة، نعم أو لا، هو ليو، سبع كرات ذهبية، دوري أبطال أوروبا، فاز بكل شيء مع برشلونة، إنه الأفضل في التاريخ.